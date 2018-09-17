Дикий замес в Таганроге и другие детали 1/2 ЧР по регби

Дикий замес в Таганроге, «грязный» матч на Кубани, крутой Красноярск. Все о полуфиналах ЧР по регби

Сильнейшие клубы страны провели первые матчи полуфинальной серии, но только в одной паре интрига сохранилась на вторую игру.

После четвертьфинальных баталий ЧР по регби восемь клубов распределились на две четверки — одна сражается за 5-е место, а вторая за медали и чемпионство. Начнем не с главных матчей, а с самых антуражных

Огонь в Таганроге

Самая жаркая и бескомпромиссная битва состоялась в Таганроге. «Металлург» в этом году сделал ставку на своих воспитанников и в первой части сезона разгромно проиграл все 10 матчей. «Булава» же оказалась лучшей командой второго эшелона. В общем, обеим командам было что доказывать.

Страсти на поле не утихали со стартового свистка и до финального. В один момент стало жарко как в аду. Случилась потасовка, итогом которой стали две красные карточки на исходе первого тайма. А исход матча решила точность бьющих. Игорь Снисаренко смазал одну реализацию из четырех — этих двух очков и не хватило таганрожцам для победы.

Реванш, намеченный на 22 сентября, обещает быть не менее горячим.

Полуфинал. 5-8 места

«Булава» (19) 26:27 (20) «Металлург»Попытки (по 5 очков): Янчий (8), Снисаренко (18), Марков (35, 46) — Дерксен (20), Пронин (31), Силенко (76);Реализации (по 2 очка): Снисаренко (19, 36, 47) — Филиппов (21, 32, 77);Штрафные (по 3 очка): нет — Филиппов (3, 39);Красные карточки: Черемных (29) — Подсадник (29).

В матче столичной «Славы» с дублем краснодарской «Кубани» тоже прослеживалась ниточка принципиальности. Первая команда южан выбила москвичей из борьбы за медали в четвертьфинале (27:17) и, конечно, парни Андрея Черевичного жаждали показать, что произошла случайность. У них это получилось. Восемь попыток с четырьмя реализациями против одного заноса и штрафного — весомая заявка на итоговый успех.

Полуфинал. 5-8 места

«Слава» (17) 48:8 (3) «Кубань-2»Попытки (по 5 очков): Евсеев (4), Никущенко (10), Осьминко (40), Евсеев (43), Степанов (60), Вавилин (63), Кириллов (73), Берзин (77) — Закирко (47);Реализации (по 2 очка): Никущенко (11, 44, 61, 74) — нет;Штрафные (по 3 очка): нет — Мухин (16).

Доминирование Красноярска

В главных полуфиналах призрачная интрига осталась только в паре «Красный Яр» — ВВА. «Военлеты» в первом матче дали бой самому титулованному клубу России, но выдержать натиск соперника не сумели. В первом тайме вице-чемпионы страны провели две попытки с реализациями, уйдя в 14-очковый отрыв. После перерыва бело-зеленая банда этот гандикап удержала. Соперники обменялись заносами с разницей в три минуты. 14 очков не смертельный разрыв в регби, но слишком матерый соперник «Красный Яр», чтобы разбазарить его на своем поле в ответной игре 20 сентября.

Противостояние «Кубани» с действующим чемпионом прошло без интриги от слова «совсем». Возможно, в пику хозяевам сыграл их же газон. Политое обильными дождями уже в течение первой четверти матча поле превратилось в грязь. Быстрая комбинационная игра — это фишка краснодарцев. И в такую погода она не шла, а в силовой манере противостоять «тяжелой машине» в нашем чемпионате мало кто может. Сурово и методично гости воплотили свое преимущество в шесть попыток с четырьмя реализациями, пропустив в ответ одну. Ответная встреча — формальность. А состав пары финалистов понятен на 99%. Нас ждет противостояние «Енисея-СТМ» и «Красного Яра».

Полуфиналы. 1-4 места

«ВВА-Подмосковье» (0) 7:21 (14) «Красный Яр»Попытки (по 5 очков): Бабаев (55) — Г. Цнобиладзе (12), Сугробов (34), Руденко (58);Реализации (по 2 очка): Янюшкин (56) — Малагурадзе (13, 35, 59).

«Кубань» (7) 7:38 (19) «Енисей-СТМ»Попытки (по 5 очков): Гаджиев (37) — Кононов (10, 46), Рудой (12), Морозов (26), Зыков (65), Герасимов (72);Реализации (по 2 очка): Рощин (40) — Кушнарев (11, 27, 66), Чурашов (73).