Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс

Российскую гимнастку обманул любовник

Четырехкратная чемпионка мира, гимнастка Дарья Кондакова подала заявление на бывшего жениха, обвинив его в мошенничестве. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Кондаковой, она встречалась с этим человеком в 2014-2017 годах.

«У него была сомнительная фирма, которая предлагала участвовать в тендерах за откаты, нелегально заходила в гос.школы и поставляла инвентарь», — написала она.

Спортсменка заявила, что в конце 2015-го мужчина уговорил ее вложить деньги, отложенные на покупку квартиры, в его компанию. Девушка согласилась: они готовились к свадьбе, и Кондакова доверяла ему.

Гимнастка отметила, что жених обещал увеличить ее сбережения и купить на них общую квартиру.

Компания мужчины занималась пошивом вещей, и после первых поступлений Кондакова попросила своих коллег по сборной сделать фото в этой одежде.

В 2017 году спортсменка решила расстаться с мужчиной. Сначала он обещал вернуть ей деньги, но затем заявил, что это «совместный бюджет», и он ей ничего не должен.

Позже, по словам Кондаковой, друзья бывшего парня начали оскорблять ее в соцсетях и писать, что она ничего не сделала для фирмы.

«Так я вышла на адвокатов, которые сказали, что можно попробовать отстоять свои права и вернуть то, что принадлежит мне. Свидетелей у меня очень много!» — заключила она.

Гимнастка обратилась ко всем девушкам и попросила их не обеспечивать мужчин, которые этого не ценят. Она уточнила, что планирует привлечь бывшего жениха к ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество).

27-летняя Кондакова — чемпионка и трёхкратный серебряный призер ЧМ-2009, двукратная чемпионка и трёхкратный серебряный призёр ЧМ-2010, многократная победительница и призер этапов Кубка мира и Гран-при.