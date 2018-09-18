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Гольфистку убили на поле для гольфа
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22-летняя гольфистка убита на поле для гольфа 

Рамблер 18 сентября 2018
Испанская гольфистка Баркин Аросамена убита в США на поле для гольфа.
1/10  Испанская гольфистка Селия Баркин Аросамена была убита в городе Эймс, Айова, сообщает The Sun
Фото:
2/10  В понедельник утром полиция была вызвана по адресу, где расположено Coldwater Golf Links. Спортсмены нашли бесхозную сумку для гольфа и вызвали стражей правопорядка
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3/10  Недалеко полиция обнаружила тело юной девушки
Фото:
4/10  В процессе расследования было установлено, что на девушку было совершено нападение, в результате которого она была убита
Фото:
5/10  Девушку звали Селия Баркин Аросамена. Ей было 22 года
Фото:
6/10  Она была студенткой Университета Айовы и одной из самых талантливых гольфисток страны
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7/10  Как сообщает полиция, 22-летний Коллин Дэниел Ричардс обвиняется в убийстве первой степени, но место его нахождения на данный момент неизвестно
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Испанская гольфистка Селия Баркин Аросамена была убита в городе Эймс, Айова, сообщает The Sun.
В понедельник утром полиция была вызвана по адресу, где расположено Coldwater Golf Links. Спортсмены нашли бесхозную сумку для гольфа и вызвали стражей правопорядка. Недалеко полиция обнаружила тело юной девушки. В процессе расследования было установлено, что на девушку было совершено нападение, в результате которого она была убита.
Девушку звали Селия Баркин Аросамена. Ей было 22 года, она была студенткой Университета Айовы и одной из самых талантливых гольфисток страны. Как сообщает полиция, 22-летний Коллин Дэниел Ричардс обвиняется в убийстве первой степени, но место его нахождения на данный момент неизвестно.
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