Гольфистку убили на поле для гольфа

22-летняя гольфистка убита на поле для гольфа

Как сообщает полиция, 22-летний Коллин Дэниел Ричардс обвиняется в убийстве первой степени, но место его нахождения на данный момент неизвестно

7/10 Как сообщает полиция, 22-летний Коллин Дэниел Ричардс обвиняется в убийстве первой степени, но место его нахождения на данный момент неизвестно

Она была студенткой Университета Айовы и одной из самых талантливых гольфисток страны

6/10 Она была студенткой Университета Айовы и одной из самых талантливых гольфисток страны

В процессе расследования было установлено, что на девушку было совершено нападение, в результате которого она была убита

4/10 В процессе расследования было установлено, что на девушку было совершено нападение, в результате которого она была убита

В понедельник утром полиция была вызвана по адресу, где расположено Coldwater Golf Links. Спортсмены нашли бесхозную сумку для гольфа и вызвали стражей правопорядка

2/10 В понедельник утром полиция была вызвана по адресу, где расположено Coldwater Golf Links. Спортсмены нашли бесхозную сумку для гольфа и вызвали стражей правопорядка

Испанская гольфистка Селия Баркин Аросамена была убита в городе Эймс, Айова, сообщает The Sun.

В понедельник утром полиция была вызвана по адресу, где расположено Coldwater Golf Links. Спортсмены нашли бесхозную сумку для гольфа и вызвали стражей правопорядка. Недалеко полиция обнаружила тело юной девушки. В процессе расследования было установлено, что на девушку было совершено нападение, в результате которого она была убита.

Девушку звали Селия Баркин Аросамена. Ей было 22 года, она была студенткой Университета Айовы и одной из самых талантливых гольфисток страны. Как сообщает полиция, 22-летний Коллин Дэниел Ричардс обвиняется в убийстве первой степени, но место его нахождения на данный момент неизвестно.