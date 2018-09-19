Скончалась 8-летняя украинская гимнастка

8-летняя гимнастка скончалась на Украине после отравления в спортивном лагере

Восьмилетняя украинская гимнастка Маргарита Лукашук скончалась после двух с половиной месяц в коме, не приходя в сознание, сообщает "Советский спорт"

2 июля Маргарита и еще 11 детей стали жертвой массового отравления в спортивном лагере "Славутич" под Киевом, информирует "ТСН".

Причиной отравления предположительно стали просроченные йогурты. По слухам, тренеры вовремя не выдали спортсменам продукты из-за того, что те набрали вес, и хранили йогурты более суток в несоответствующей температуре. Маргарита потеряла сознание и была реанимирована, а уже в больнице перестала дышать и впала в кому третьей степени.

Остальные 11 детей стали чувствовать себя лучше после отравления.

Родители Лукашук обвиняют в смерти дочери руководство лагеря. В результате проверки в учреждении были обнаружены следы кишечной палочки.