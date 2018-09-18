В WADA разделились мнения о помиловании РУСАДА

В WADA разделились мнения насчет помилования российского спорта

«Я буду голосовать против восстановления России. Я вижу, что прогресс достигнут, и я признаю усилия, предпринятые РУСАДА, но пока доклад Ричарда Макларена не признан, и WADA до сих пор нет доступа к пробам в московской лаборатории, я буду голосовать против восстановления РУСАДА», — заявила Хеллеланд.

По словам вице-президента, она обязана защищать предыдущие решения исполкома агентства.

«Я проголосую, поддержав первоначальную дорожную карту. Я считаю, что никогда не стоит идти на компромисс, который подрывает ваш авторитет. Решение восстановить РУСАДА бросает вызов комитету спортсменов, которые заявили, что не готовы сейчас принять это», — отметила функционер.

15 сентября была обнародована переписка министра спорта России Павла Колобкова и президента WADA Крейга Риди по поводу восстановления статуса РУСАДА. В письме WADA предлагало рассмотреть только те допинг-пробы спортсменов, которые казались агентству подозрительными. В ответном письме Колобков демонстрирует готовность пойти навстречу WADA.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».