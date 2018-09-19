«Проверим, насколько WADA самостоятельно»:

В России ответили на призыв Родченкова не восстанавливать РУСАДА

Российское антидопинговое агентство должно иметь возможность работать в полном объёме, ограничивать его деятельность после исправления всех ошибок неприемлемо. Об этом заявили в Госдуме , комментируя призыв бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова отказаться от восстановления РУСАДА. Судьба агентства будет решаться на заседании исполкома WADA , которое состоится 20 сентября. По мнению бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентина Балахничёва, грядущее мероприятие покажет, может ли Всемирное антидопинговое агентство действовать независимо от чужих политических интересов.

20 сентября на Сейшельских островах состоится заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства. Центральным вопросом повестки дня станет признание деятельности Российского антидопингового агентства соответствующей кодексу WADA. Впервые за три последних года у организации появился шанс получить полное признание со стороны WADA и вернуться к деятельности по борьбе с допингом.

Это стало возможным после того, как комитет по соответствию WADA выпустил рекомендацию проголосовать за восстановление РУСАДА. По её мнению, Россия выполнила для этого все условия. Во всех предыдущих случаях, когда на исполкоме WADA выносился этот вопрос на обсуждение, чиновники агентства беспрекословно полагались на мнение комиссии и голосовали в соответствии с её точкой зрения.

Сюрпризом стало не только само решение комиссии, но и то, что оно было озвучено за неделю до саммита на Сейшелах. Месяц назад пресс-служба Всемирного антидопингового агентства утверждала, что не будет публиковать предварительные решения, чтобы не оказывать давление на участников финального голосования. Тем не менее, это произошло, и выводы комиссии по соответствию были подвергнуты резкой критике западных спортивных организаций и спортсменов. Они в массовом порядке призвали членов WADA проголосовать против восстановления РУСАДА.

Среди присоединившихся к призыву оказался и Григорий Родченков. Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, из-за чьих махинаций РУСАДА была отстранена от активной деятельности, заявил, что восстановление агентства станет катастрофой для спорта.

«WADA не должно становиться жертвой манипуляций и ложных утверждений министерства спорта, той же самой руки Кремля, которая способствовала осуществлению допинговой программы. Положительное решение станет катастрофой для чистого спорта», — приводит слова Родченкова USA Today за день до голосования исполкома.

Голосование по РУСАДА станет проверкой для WADA на независимость от политических сил. Такое мнение в разговоре с RT выразил бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв

«Это мероприятие покажет самостоятельность и объективность WADA, потому что их собственная комиссия, проведя серьёзное расследование, определила, что РУСАДА соответствует той дорожной карте, которая была рекомендована самой организацией. Да, действительно, вместе с Международным олимпийским комитетом они несколько смягчили формулировки, однако суть осталась прежней. Мне кажется, что в данном случае WADA не должно обращать внимания на собак, которые лают на караван, а, наоборот, продолжать двигаться в своём направлении», — отметил он

«Нужно больше объективности и независимости»

Ранее несогласие с решением комиссии по соответствию ранее выразила iNADO — организация, объединяющие национальные антидопинговые агентства по всему миру. По их мнению, Россия не выполнила два основных критерия по восстановлению — признать доклад Макларена и предоставить доступ пробам Московской антидопинговой лаборатории.

«iNADO с нетерпением ожидает возвращения РУСАДА. Однако на основе писем, которыми обменялись Россия и WADA, любой разумный человек сделает вывод о том, что российская сторона все еще не выполнила свои обязательства перед мировым спортивным сообществом. WADA должно принимать решения, исходя из выполнения Россией пунктов дорожной карты, а не просто из соображений, потворствующих воле могущественной нации», — заявили в объединении.

Также главы антидопинговых агентств Австралии, Австрии, Канады, США, Финляндии, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Великобритании в своём отдельном открытом письме предложили вовсе отложить голосование по РУСАДА.

Разразившаяся кампания против Российского антидопингового агентства дала первые плоды. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд , одна из 17 членов исполкома, объявила, что не будет следовать рекомендации коллег из комиссии по соответствию.

«Я буду голосовать против восстановления России. Вижу, что прогресс достигнут, и я признаю усилия, предпринятые РУСАДА, но пока доклад Макларена не признан и у WADA до сих пор нет доступа к пробам в московской лаборатории, я буду голосовать против восстановления организации. Не стоит идти на компромисс, который может подорвать авторитет WADA. Решение восстановить РУСАДА бросает вызов комитету спортсменов, который очень чётко заявил, что не готов сейчас принять это. Эта ситуация навсегда определит доверие к WADA как к независимому и сильному стороннику чистого спорта», — сказала Хеллеланд.

При этом комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление РУСАДА.

«Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию и согласилась с ними. Мы хотели бы видеть чёткий процесс и получения и полной проверки данных», — говорится в сообщении, размещённом в Twitter комиссии.

The IOC Athletes' Commission have discussed in detail the recommendations of the @wada_ama Compliance Review Committee (CRC) and agreed in principle with the recommendations made. We would like to see a clear process & timeline for receiving & fully verifying the lab data. — Athlete365 (@Athlete365) 19 сентября 2018 г.

По мнению Балахничёва, если РУСАДА не будет восстановлена, вся комиссия по соответствуют должна будет подать в отставку.

«Мы проверим, насколько WADA самостоятельная организация, не идёт ли она на поводу политических интересов, не втягивают ли третьи силы в эту дискуссию. Нужно больше объективности и независимости», — сказал Балахничёв.

По его словам, в решении о восстановлении РУСАДА в большей степени проявляются политические интересы, однако главным фактором должно быть мнение комиссии по соответствию.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова считает, что WADA должно быть заинтересовано в восстановлении РУСАДА, и поэтому члены исполкома не должны слушать мнения сторонних комментаторов на эту тему.

«Антидопинговое агентство такой большой страны должно иметь возможность работать в полном объёме. Просто для того, чтобы не нарушались правила и выполнялись многие программы. Да, можно наказать организацию, предоставить ей срок для исправления ошибок, но продолжать ограничивать после того, как все условия выполнены — абсолютно неприемлемо. И WADA это прекрасно понимает, поэтому слушать господина Родченкова им не стоит», — сказала бывшая спортсменка.

Журова отметила, что за время отстранения в России ужесточилось законодательство и был проведён ряд мер, которые должны помочь избежать возникновения подобных проблем в будущем.