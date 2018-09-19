Журова призвала WADA не слушать Родченкова

"Антидопинговое агентство такой большой страны должно иметь возможность работать в полном объеме. Просто для того, чтобы не нарушались правила и выполнялись многие программы. Да, можно наказать организацию, предоставить ей срок для исправления ошибок, но продолжать ограничивать, после того как все условия выполнены, абсолютно неприемлемо. И WADA это прекрасно понимает, поэтому слушать господина Родченкова им не стоит.

За время отстранения в стране ужесточилось законодательство, проведен ряд соответствующих мер, чтобы впредь избежать каких-либо проблем. Это должно помочь членам комиссии принять правильное решение. Есть надежда, что у них не возникнет сомнений", — заявила депутат.

Ранее комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление РУСАДА.