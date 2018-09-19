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Журова призвала WADA не слушать Родченкова
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Журова призвала WADA не слушать Родченкова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова заявила, что исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) не нужно прислушиваться к мнению информатора Григория Родченкова в вопросе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает RT.
"Антидопинговое агентство такой большой страны должно иметь возможность работать в полном объеме. Просто для того, чтобы не нарушались правила и выполнялись многие программы. Да, можно наказать организацию, предоставить ей срок для исправления ошибок, но продолжать ограничивать, после того как все условия выполнены, абсолютно неприемлемо. И WADA это прекрасно понимает, поэтому слушать господина Родченкова им не стоит.
За время отстранения в стране ужесточилось законодательство, проведен ряд соответствующих мер, чтобы впредь избежать каких-либо проблем. Это должно помочь членам комиссии принять правильное решение. Есть надежда, что у них не возникнет сомнений", — заявила депутат.
Ранее комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление РУСАДА.
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