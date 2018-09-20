Адвокат Родченкова отреагировал на решение WADA

Адвокат бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал решение WADA восстановить РУСАДА.
«Это величайшее предательство чистых спортсменов в олимпийской истории», — передал его слова корреспондент AP Джеймс Эллингуорт.
Rodchenkov’s lawyer calls WADA ruling «the greatest treachery against clean athletes in Olympic history.»— James Ellingworth (@jellingworth) 20 сентября 2018 г.
Ранее WADA восстановило Российское антидопинговое агентство в правах.