Губерниев прокомментировал восстановление РУСАДА

«Российское антидопинговое агенство восстановлено! Ура, товарищи! Самуэльссон и другие злыдни — идите мимо», — написал Губерниев в своём Instagram.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее глава РУСАДА назвал решение WADA победой российских спортсменов.