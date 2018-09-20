Губерниев прокомментировал восстановление РУСАДА 

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
«Российское антидопинговое агенство восстановлено! Ура, товарищи! Самуэльссон и другие злыдни — идите мимо», — написал Губерниев в своём Instagram.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее глава РУСАДА назвал решение WADA победой российских спортсменов.