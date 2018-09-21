Ещё
В МГУ едут офицеры WADA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники WADA в ближайшее время посетят антидопинговую лабораторию в МГУ 

ТАСС + ещё 44 6 часов назад
Фото: ТАСС
Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерены в ближайшее время посетить московскую антидопинговую лабораторию, которая в этом году перешла в ведение Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах заседания Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа ректор МГУ Виктор Садовничий.
"В ближайшее время к нам приедут офицеры WADA смотреть новую лабораторию. Мы пока работаем не на полную мощность, но анализ крови продолжаем делать, как я уже сказал ранее", — сказал он.
Садовничий отметил, что на данный момент (с 9 июня — прим. ТАСС) антидопинговая лаборатория полностью перешла в ведение МГУ. "Все сотрудники лаборатории — это сотрудники Московского государственного университета. Мы получили все соответствующие документы. Лаборатория продолжает делать анализы крови на основании аккредитации Всемирного антидопингового агентства", — уточнил он.
В ноябре 2015 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, также была приостановлена деятельность Антидопингового центра (антидопинговой лаборатории). Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присоединении Антидопингового центра к МГУ им. Ломоносова. В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет созданной в МГУ национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, в частности ввозить и вывозить наркотические и психотропные вещества для исследования допинг-проб спортсменов.
20 сентября исполком WADA восстановил РУСАДА в правах. В будущем лаборатория при МГУ должна получить аккредитацию WADA.
ТАСС: последние новости
Федерация бобслея России после восстановления РУСАДА намерена провести этап Кубка мира WADA вновь отстранит РУСАДА, если до конца года не получит доступ в московскую лабораторию Испанская гольфистка Баркин Аросамена убита в США на поле для гольфа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три биткойна или смерть: цена за критику России21
Глава UFC заметил кипение Нурмагомедова11
Медведева в сексуальном наряде произвела фурор109
«Краснодар» отказался от Глушакова2
Слова удалившего Роналду судьи прочли по губам3
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
03:24
Глушакова застали в бане с проституткой
Футбол
05:53
Тимати был прав: агрессивный пост Хабиба удален
MMA Статьи
05:56
«Приедут Путин и Трамп»
MMA
00:50
WADA затравили за восстановление России
Зимние виды спорта
07:14
Медведева в сексуальном наряде произвела фурор
Фигурное катание
02:57
Стало известно о проблемах Загитовой
Фигурное катание
07:49
Ошибка чемпионки: Загитову отправили в Германию
Фигурное катание Статьи
00:53
Конец Глушакова. Капитан «Спартака» в бане
Футбол Статьи
02:11
13 стран выступили против российского спорта
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение