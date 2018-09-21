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Названо условие отстранения России от Олимпийских игр
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Названо условие отстранения России от Олимпийских игр 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия может быть не допущена до участия в Олимпийских играх, если не выполнит поставленные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) условия после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
«Российское антидопинговое агентство имеет возможность выйти окончательно из кризиса, если все условия, обозначенные вчера, будут выполнены в сроки, определенные исполкомом WADA. Но если они не будут реализованы, то позиции РФ существенно ухудшатся. Вчера России со стороны WADA был дан серьезный кредит доверия», — отметил Хрычиков, комментируя решение исполкома WADA о восстановлении РУСАДА.
Функционер объяснил, что если Российское агентство не будет соответствовать требованиям WADA, то у отечественного спорта могут вновь возникнуть проблемы.
«Если после восстановления РУСАДА не будут выполнены в срок критичные условия, обозначенные исполкомом, то закончиться все может очень печально — вплоть до лишения российских спортсменов права выступать на Олимпийских играх», — заявил Хрычиков.
20 сентября исполком WADA большинством голосов поддержал решение восстановить статус РУСАДА. До конца года российская сторона обязана предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае РУСАДА может быть вновь лишено статуса.
Восстановление агентства последовало после публикации переписки руководителей WADA с министром спорта России Павлом Колобковым. В ней агентство обещало восстановить РУСАДА в правах при условии, что Россия примет выводы комиссии Ричарда Макларена и предоставит доступ к подозрительным пробам из Московской антидопинговой лаборатории. Колобков в свою очередь cогласился с требованиями.
РУСАДА признали не соответствующим Кодексу WADA в 2015 году. После этого разгорелся допинговый скандал, который привел к отстранению ряда отечественных спортсменов и лишению их возможности участвовать в ОИ-2016. Перед стартом Игр-2018 Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России. Из-за этого отечественные спортсмены вынуждены были выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.
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