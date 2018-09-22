Пловчиху Ефимову обвинили в богохульстве

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова опубликовала в Instagram провокационное фото. 26-летняя пловчиха сфотографировалась в откровенном наряде на фоне храма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) 21 Сен 2018 в 11:42 PDT В комментариях к записи подписчики стали выражать своё недовольство. Вот самые красноречивые из них: «Красиво, но очень провокационно… Ну не на фоне же храма… Зачем?» Или же: «Сиськи на фоне Храма — это богохульство».

Другие, напротив, выступили в защиту Ефимовой: «Юля всем прекрасна! И нет нужды приклеивать ей ярлыки про богохульство».

До этого Юлия в интервью «Советскому спорту» заявила, что любит поджигать масла в огонь. «Давайте поиграем», — заявила спортсменка.

Ранее News.ru сообщал о том, что Ефимова выиграла на втором этапе Кубка мира в Дохе (Катар) на дистанциях 50 и 100 метров брассом.