Ефимову обвинили в богохульстве

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова опубликовала в Instagram провокационное фото. 26-летняя пловчиха сфотографировалась в откровенном наряде на фоне храма.
В комментариях к записи подписчики стали выражать своё недовольство. Вот самые красноречивые из них: «Красиво, но очень провокационно… Ну не на фоне же храма… Зачем?» Или же: «Сиськи на фоне Храма — это богохульство».
Другие, напротив, выступили в защиту Ефимовой: «Юля всем прекрасна! И нет нужды приклеивать ей ярлыки про богохульство».
До этого Юлия в интервью «Советскому спорту» заявила, что любит поджигать масла в огонь. «Давайте поиграем», — заявила спортсменка.
Ранее News.ru сообщал о том, что Ефимова выиграла на втором этапе Кубка мира в Дохе (Катар) на дистанциях 50 и 100 метров брассом.