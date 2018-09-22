WADA нашла России замену

После восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло себе новый объект для приложения сил. В поле зрения WADA угодила Северная Корея.

По информации Inside the Games, у властей КНДР есть четыре месяца на устранение выявленных несоответствий с мировым антидопинговым кодексом. В противном случае Северная Корея будет отстранена от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх.

Ранее News.ru сообщал о том, что главы Северной и Южной Кореи решили подать совместную заявку на проведение Игр-2032.