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WADA нашла России замену
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WADA нашла России замену 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
После восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло себе новый объект для приложения сил. В поле зрения WADA угодила Северная Корея.
По информации Inside the Games, у властей КНДР есть четыре месяца на устранение выявленных несоответствий с мировым антидопинговым кодексом. В противном случае Северная Корея будет отстранена от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх.
Ранее News.ru сообщал о том, что главы Северной и Южной Кореи решили подать совместную заявку на проведение Игр-2032.
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