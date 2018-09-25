Глава WADA объяснился после восстановления РУСАДА

Глава WADA обратился к недовольным восстановлением РУСАДА спортсменам

"Я бы хотел спросить спортсменов, а каков альтернативный вариант? В том, что мы делаем, есть ключевой элемент — доступ к допинг-пробам и данным, которые позволят продолжить процесс рассмотрения дел", — цитирует Риди Inside The Games.

Функционер добавил, что с восстановлением РУСАДА не стоит затягивать, так как доступ к данным Московской лаборатории даст дополнительные сведения по действующим делам.

"В Московской лаборатории около 2800 допинг-проб, которые мы хотим увидеть, чтобы продолжить рассмотрение действующих дел и, возможно, открыть новые. Если бы критикующие нас знали это, то выражали бы нам больше сочувствия", — отметил Риди.

РУСАДА было восстановлено на заседании исполкома WADA 20 сентября.

Ранее комиссия спортсменов WADA выступила против восстановления РУСАДА.