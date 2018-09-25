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Глава WADA объяснился после восстановления РУСАДА
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Глава WADA обратился к недовольным восстановлением РУСАДА спортсменам 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди обратился к спортсменам, критикующим решение организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает "Советский спорт".
"Я бы хотел спросить спортсменов, а каков альтернативный вариант? В том, что мы делаем, есть ключевой элемент — доступ к допинг-пробам и данным, которые позволят продолжить процесс рассмотрения дел", — цитирует Риди Inside The Games.
Функционер добавил, что с восстановлением РУСАДА не стоит затягивать, так как доступ к данным Московской лаборатории даст дополнительные сведения по действующим делам.
"В Московской лаборатории около 2800 допинг-проб, которые мы хотим увидеть, чтобы продолжить рассмотрение действующих дел и, возможно, открыть новые. Если бы критикующие нас знали это, то выражали бы нам больше сочувствия", — отметил Риди.
РУСАДА было восстановлено на заседании исполкома WADA 20 сентября.
Ранее комиссия спортсменов WADA выступила против восстановления РУСАДА.
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