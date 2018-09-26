IAAF выставит счет России

IAAF заявила, что выставит счет российской стороне после восстановления ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подсчитает сумму компенсации, которая должна будет выплатить российская сторона, после окончания процесса восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.

В среду стало известно, что ВФЛА подала иск к IAAF в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Организация считает неправомерным включение в дорожную карту по восстановлению своего членства в IAAF пункта, который требует признать выводы расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте. При этом ВФЛА готова выполнить требование компенсировать расходы, которые понесла IAAF в связи с разбирательством российского вопроса, однако международная федерация до сих пор не предоставила конкретных цифр.

"Согласно достигнутой договоренности, ВФЛА оплачивает расходы рабочей группы и другие судебные издержки IAAF, связанные с восстановлением. Этот процесс и юридические разбирательства продолжаются, поэтому на данном этапе окончательной суммы нет", — отмечается в заявлении IAAF.

Российские легкоатлеты с 2015 года не могут выступать под российским флагом, ряд спортсменов в индивидуальном порядке получают допуск до соревнований в качестве нейтральных атлетов.

Независимая рабочая группа представит обновленный доклад по вопросу восстановления ВФЛА в начале декабря. На его основе совет IAAF будет принимать решение по вопросу восстановления российской легкой атлетики.