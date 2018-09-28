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WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2019 год
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WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2019 год 

ТАСС + ещё 2 56 минут назад
Фото: ТАСС
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещенных веществ и методов на 2019 год. Информация размещена на официальном сайте WADA.
"WADA радо объявить о публикации списка запрещенных веществ на 2019 год, — прокомментировал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Этот список, обновляющийся ежегодно, является одним из краеугольных камней глобальной антидопинговой программы. Каждый год мы рассматриваем список, консультируясь с широким кругом заинтересованных сторон. Крайне важно, чтобы мы опережали тех, кто стремится обмануть систему, поэтому эксперты рассматривают такие источники, как научные и медицинские исследования, собранные правоохранительными и фармацевтическими компаниями".
Обновленный список запрещенных веществ вступит в силу 1 января 2019 года.
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