Пловец Морозов установил мировой рекорд на этапе Кубка мира

Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира на короткой воде в заплыве на дистанции 100 метров комплексом, сообщает ТАСС

Морозов преодолел дистанцию за 50,26 секунды, тем самым установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало ему же: в 2016 году он проплыл 100 метров за 50,30 секунды.

Этап Кубка мира проходит в нидерландском Эйндховене и завершится 30 сентября.