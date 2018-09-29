Пловец Морозов установил мировой рекорд

Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира на короткой воде в заплыве на дистанции 100 метров комплексом, сообщает ТАСС.
Морозов преодолел дистанцию за 50,26 секунды, тем самым установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало ему же: в 2016 году он проплыл 100 метров за 50,30 секунды.
Этап Кубка мира проходит в нидерландском Эйндховене и завершится 30 сентября.
Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 50 метров брассом на этапе Кубка мира.