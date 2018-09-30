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Российские гимнастки завоевали все золото на ЧМ в Японии
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Российские гимнастки завоевали все золото на ЧМ в Японии 

Газета.Ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины, а также Анастасия Сергеева победили во всех возможных зачетах на клубном чемпионате мира, сообщает ТАСС.
Спортсменки завоевали две золотые и одну серебряную медали на соревновании, которое проходило в японском городе Такасаки.
Сергеева одержала победу в юниорском зачете, так как набрала по сумме упражнений 73,000 балла. Второе и третье место заняли японка Аино Ямада (62,500) и белоруска Яна Стрига (61,450) соответственно.
Во взрослом зачете Россию представляли сестры Аверины. Дина стала победительницей, получив в результате программы 82,650 балла. Сестра чемпионки выиграла серебро с оценкой в 80,450 баллов. Бронзовая медаль (76,150) досталась израильтянке Линой Ашрам.
Таким образом, сестры Аверины и Сергеева принесли российскому клубу художественной гимнастики победу, набрав в личных соревнованиях наибольшее количество баллов (236,100).
Ранее сообщалось, что Дина и Арина Аверина нанесли первый символический удар по мячу перед матчем между ЦСКА и "Спартаком".
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