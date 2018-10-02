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Гольфист мячом выбил болельщице глаз
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Гольфист мячом выбил болельщице глаз 

News.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Американский гольфист Брукс Коэпки выбил мячом глаз 49-летней Корин Реманде. Случившееся стало трагической случайностью — снаряд полетел по неудачной траектории.
Пострадавшую зрительницу сразу же доставили в больницу. Сканирование показало, что её глазное яблоко взорвалось от сильного удара. В результате Реманде ослепла на правый глаз.
Француженка собирается подать в суд на организаторов соревнований.
«Совершенно очевидно, что есть ответственность со стороны организаторов турнира. Они не предупредили болельщиков, когда мяч игрока полетел в сторону толпы», — цитируют Корин французские СМИ.
Что касается Коэпка, то он сразу подбежал к зрителям и первым забил тревогу, когда увидел, что у пострадавшей сильное кровотечение. Гольфист был настолько потрясён произошедшим, что отказался от ряда попыток по ходу турнира Ryder Cup.
Инцидент произошёл в Le Golf National club недалеко от Парижа.
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