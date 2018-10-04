Из Олимпийских игр могут исключить популярный вид спорта

Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр из-за обвинений в адрес руководства Международной федерации бокса (AIBA). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Международного олимпийского комитета (МОК).
В организации заявили, что олимпийский бокс могут исключить из программы соревнований, если на конгрессе AIBA не будут решены все проблемы с управлением организацией. Конгресс пройдет в ноябре 2018 года в Москве.
Если итоги конгресса не устроят МОК, AIBA лишится статуса признанной МОК международной федерации.
Ранее стало известно о пожизненном отстранении президента AIBA Ву Чинг Куо от любой работы в организации. Также отстранили бывшего исполнительного директора AIBA Хо Кима. Причиной для этого стало расследование K2 Intelligence, выявившее халатность в финансовых вопросах деятельности организации, в том числе растрату денег. СМИ называли единственным кандидатом на пост президента AIBA Гафура Рахимова, который сейчас исполняет эти обязанности.
Летом прошлого года 13 членов исполкома AIBA выразили вотум недоверия Ву Чинг Куо, предложив ему покинуть пост по собственному желанию. Тогда он отказался это сделать.