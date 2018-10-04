Из Олимпийских игр могут исключить популярный вид спорта

Олимпийской бокс оказался под угрозой

Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр из-за обвинений в адрес руководства Международной федерации бокса (AIBA). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Международного олимпийского комитета (МОК).

В организации заявили, что олимпийский бокс могут исключить из программы соревнований, если на конгрессе AIBA не будут решены все проблемы с управлением организацией. Конгресс пройдет в ноябре 2018 года в Москве.

Если итоги конгресса не устроят МОК, AIBA лишится статуса признанной МОК международной федерации.

Ранее стало известно о пожизненном отстранении президента AIBA Ву Чинг Куо от любой работы в организации. Также отстранили бывшего исполнительного директора AIBA Хо Кима. Причиной для этого стало расследование K2 Intelligence, выявившее халатность в финансовых вопросах деятельности организации, в том числе растрату денег. СМИ называли единственным кандидатом на пост президента AIBA Гафура Рахимова , который сейчас исполняет эти обязанности.

Летом прошлого года 13 членов исполкома AIBA выразили вотум недоверия Ву Чинг Куо, предложив ему покинуть пост по собственному желанию. Тогда он отказался это сделать.