России решили всё простить

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Освальд высказался о восстановлении РУСАДА 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд прокомментировал решение исполкома организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
«Я поддерживаю это решение. У меня не было права голоса, но я присутствовал на заседании в качестве наблюдателя. Думаю, мы должны перевернуть страницу, учитывая, что основные требования восстановления были выполнены», — приводит слова Освальда ТАСС.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах. При этом российская сторона до 31 декабря обязана предоставить базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая будет проанализирована специалистами WADA.
В 2017 году комиссия МОК под руководством Освальда пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх 43-х российских спортсменов, аннулировав их результаты на Играх в Сочи. Позже 28 спортсменов были полностью оправданы Спортивным арбитражным судом, а с ещё 11 был снята пожизненное отстранение.
Ранее сообщалось, что информатор WADA Виталий Степанов высказался о восстановлении РУСАДА.
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