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Появилось видео с новой олимпийской формой
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Появилось видео с новой олимпийской формой 

Lenta.ru + ещё 4 7 часов назад
Российский бренд спортивной одежды Zasport представил новую форму для участников юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 5 октября.
Дизайн коллекции навеян советскими плакатами на тему спорта и современным уличным искусством. Кроме того, разработчики учли климат Аргентины и личные пожелания спортсменов. В каждый комплект входит полный набор экипировки, в частности, тренировочные костюмы, футболки, дождевики, солнцезащитные очки, сумки и чемоданы. Вся одежда изготовлена из хлопка, полиэстера, а также ветрозащитных и влаговыводящих тканей.
Главными цветами коллекции стали белый, синий и красный. Форму украсили логотипом Team Russia и государственным гербом.
III летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября 2018 года. В соревнованиях примут участие спортсмены из 206 стран мира в возрасте от 15 до 18 лет. Россию на соревнованиях представят 94 спортсмена из 23 регионов страны. Zasport был назначен официальным экипировщиком российской команды.
В марте компания Zasport изготовила форму для участников Паралимпиады в Пхенчхане. Спортсменам и членам делегации предоставили 100 комплектов экипировки в сером, бежевом и синем цветах. Согласно регламенту, на одежде и аксессуарах отсутствовала государственная символика.
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