Появилось видео с новой олимпийской формой

Российский бренд спортивной одежды Zasport представил новую форму для участников юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 5 октября.

Дизайн коллекции навеян советскими плакатами на тему спорта и современным уличным искусством. Кроме того, разработчики учли климат Аргентины и личные пожелания спортсменов. В каждый комплект входит полный набор экипировки, в частности, тренировочные костюмы, футболки, дождевики, солнцезащитные очки, сумки и чемоданы. Вся одежда изготовлена из хлопка, полиэстера, а также ветрозащитных и влаговыводящих тканей.

Главными цветами коллекции стали белый, синий и красный. Форму украсили логотипом Team Russia и государственным гербом.

III летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября 2018 года. В соревнованиях примут участие спортсмены из 206 стран мира в возрасте от 15 до 18 лет. Россию на соревнованиях представят 94 спортсмена из 23 регионов страны. Zasport был назначен официальным экипировщиком российской команды.

В марте компания Zasport изготовила форму для участников Паралимпиады в Пхенчхане. Спортсменам и членам делегации предоставили 100 комплектов экипировки в сером, бежевом и синем цветах. Согласно регламенту, на одежде и аксессуарах отсутствовала государственная символика.