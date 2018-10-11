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Кабаева защитила кандидатскую диссертацию
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Кабаева защитила кандидатскую диссертацию 

RT на русском + ещё 31 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева получила степень кандидата педагогических наук в государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает портал «Невские новости».
Отмечается, что Кабаева защитила работу по теме: «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике».
По словам спортсменки, защита далась ей нелегко.
«Но если сама хорошо знаешь эту тему, то несложно», — цитирует её ФАН.
В июле сообщалось, что диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета подтвердил учёную степень доктора исторических наук, министра культуры России Владимира Мединского.
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