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Российского призера Олимпиады поймали на допинге
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Еще одного российского призера ОИ поймали на допинге 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пятикратный чемпион мира и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года по гребле на каноэ Алексей Коровашков дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, передает ТАСС.
В допинг-пробе Коровашкова был обнаружен эритропоэтин (ЭПО). Спортсмен настоял на вскрытии пробы "Б", но она тоже оказалась грязной.
Срок дисквалификации 26-летнего каноиста завершится 9 августа 2021 года.
Коровашков пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Ранее Международная федерация гребли на байдарках и каноэ не допустила его к участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро без объяснения причин.
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