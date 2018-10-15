Российского призера Олимпиады поймали на допинге

Еще одного российского призера ОИ поймали на допинге

Пятикратный чемпион мира и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года по гребле на каноэ Алексей Коровашков дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, передает ТАСС

В допинг-пробе Коровашкова был обнаружен эритропоэтин (ЭПО). Спортсмен настоял на вскрытии пробы "Б", но она тоже оказалась грязной.

Срок дисквалификации 26-летнего каноиста завершится 9 августа 2021 года.

Коровашков пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Ранее Международная федерация гребли на байдарках и каноэ не допустила его к участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро без объяснения причин.