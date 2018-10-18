Путин назвал самбо системой воспитания

Глава государства отметил важность 80-летия официального признания самбо как вида спорта в стране.

"Этот знаменательный юбилей — прекрасный повод вспомнить о многих поколениях выдающихся спортсменов, тренеров и наставников, трудом и талантом которых были заложены основы и традиции этого уникального вида единоборств, созданы условия для продвижения его идей и ценностей. Ведь самбо — не только спортивная дисциплина. Это — комплексная система физического и нравственного воспитания человека, призванная формировать сильную, волевую личность, способную достойно противостоять любым вызовам, добиваться успеха в профессии и в жизни", — гласит обращение Путина на официальном сайте президента.

Также он подчеркнул стремительную популяризацию боевого искусства.

"Важно, что сегодня самбо в России развивается, привлекает интерес молодёжи, завоёвывает мировой авторитет. Входит в программу самых престижных турниров", — заключил глава государства.

Ранее российские самбисты выиграли семь поединков на турнире в Грузии.