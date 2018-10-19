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Москве доверили проведение нового чемпионата
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Москва примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: EPA
Москва получила право провести чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Решение было принято в пятницу на конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики.
Чемпионат Европы 2019 года пройдет в Батуми (Грузия). Россия в последний раз принимала континентальное первенство в 2011 году, тогда соревнования прошли в Казани. Москва принимала турнир в 1983 году.
19 октября истекает срок годичной дисквалификации ФТАР, которая была наложена Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) за многочисленные допинговые нарушения российскими спортсменами.
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