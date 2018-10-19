Москве доверили проведение нового чемпионата

Москва примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года

Москва получила право провести чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Решение было принято в пятницу на конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики.

Чемпионат Европы 2019 года пройдет в Батуми (Грузия). Россия в последний раз принимала континентальное первенство в 2011 году, тогда соревнования прошли в Казани. Москва принимала турнир в 1983 году.

19 октября истекает срок годичной дисквалификации ФТАР, которая была наложена Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) за многочисленные допинговые нарушения российскими спортсменами.