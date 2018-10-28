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Российские борцы установили рекорд на чемпионате мира
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Российские борцы установили рекорд на чемпионате мира 

Газета.Ru + ещё 19 4 часа назад
Фото: wrestrus.ru
Сборная России по борьбе показала лучший результат в своей истории на чемпионате мира, сообщает ТАСС.
Российские спортсмены завоевали десять золотых медалей. Победителями мирового первенства по греко-римской борьбе стали Степан Марянян, Сергей Емелин, Артем Сурков, Сергей Семенов, Муса Евлоев и Александр Чехиркин. У вольников высшие награды выиграли Магомедрасул Газимагомедов, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Заур Угуев.
Также россияне установили абсолютный рекорд по количеству побед в истории объединенных чемпионатов мира.
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