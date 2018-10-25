Ещё
Ефимова может пропустить чемпионат мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ефимова не исключает, что пропустит чемпионат мира по плаванию на короткой воде 

ТАСС + ещё 7 8 часов назад
Фото: ТАСС
Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не исключает, что пропустит чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в декабре в Китае. Об этом она рассказала во время онлайн-конференции на портале Teamrussia.pro.
26-летняя Ефимова в нынешнем году завоевала четыре золота и одно серебро на чемпионате Европы, который прошел в августе в Глазго.
"Сейчас будет чемпионат мира на короткой воде в Китае, но, если честно, не знаю, поеду я туда или нет. Это зависит от трех предстоящих этапов Кубка мира, которые будут длиться 21 день. Такого еще не было, это очень много и тяжело", — сказала Ефимова.
"Будем надеяться, что все пройдет гладко и не будет никаких травм, тогда поеду на чемпионат мира. Если будут проблемы или усталость, то "короткий мир" пропустим и уже будем готовиться на "длинную" воду", — добавила она.
Чемпионат мира по плаванию на длинной воде пройдет летом следующего года в Южной Корее.
ТАСС: последние новости
Мамиашвили: сборная России по борьбе посвятила золото Садулаева на ЧМ президенту страны Умер олимпийский чемпион по пулевой стрельбе Кокорев Москва примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба не забил пенальти в матче Лиги Европы9
Головин поразил Францию12
Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»130
Карякин пожаловался на украинский Крым96
«Думали, что нас забудут»: зачем Кокорин сказал про Керчь1
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
06:33
Раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора
MMA Статьи
00:40
Авария эскалатора: фанаты ЦСКА судятся с министром Италии
Футбол Статьи
01:44
Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»
Футбол Общество
03:19
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ
Футбол
00:26
Россия взлетела в рейтинге ФИФА
Футбол
04:43
Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов
Легкая атлетика
05:15
«Я не змея»: Каррера простился со «Спартаком»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение