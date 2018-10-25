Ефимова может пропустить чемпионат мира

Ефимова не исключает, что пропустит чемпионат мира по плаванию на короткой воде

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не исключает, что пропустит чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в декабре в Китае. Об этом она рассказала во время онлайн-конференции на портале Teamrussia.pro.

26-летняя Ефимова в нынешнем году завоевала четыре золота и одно серебро на чемпионате Европы, который прошел в августе в Глазго.

"Сейчас будет чемпионат мира на короткой воде в Китае, но, если честно, не знаю, поеду я туда или нет. Это зависит от трех предстоящих этапов Кубка мира, которые будут длиться 21 день. Такого еще не было, это очень много и тяжело", — сказала Ефимова.

"Будем надеяться, что все пройдет гладко и не будет никаких травм, тогда поеду на чемпионат мира. Если будут проблемы или усталость, то "короткий мир" пропустим и уже будем готовиться на "длинную" воду", — добавила она.

Чемпионат мира по плаванию на длинной воде пройдет летом следующего года в Южной Корее.