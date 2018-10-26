Здоровенный мужик выиграл женский ЧМ

Здоровенный мужик выиграл женский чемпионат мира? Это нормально

Проигравшая девушка попробовала было обвинить его (её) в обмане, но в итоге пришлось унижаться и извиняться. Скоро так будет и на Олимпиаде?

Да, всё так. Американскую спортсменку угрозами принудили не только извиниться перед мужиком, объявившим себя женщиной, но и призвать своих сторонников смириться и покориться. Мир сошёл с ума. Или нет?

Триумф трансгендера-лесбиянки

В середине октября в Лос-Анджелесе состоялся чемпионат мира по велоспорту на треке в категории «Мастерс». Вряд ли бы мировые СМИ обратили внимание на ветеранские соревнования, если бы не победа в спринте канадки Рэйчел Маккиннон. Дело в том, что чемпионка, респектабельно именующая себя профессором феминистской философии Чарльстонского университета, до 29 лет была мужчиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rachel McKinnon, PhD (@rachelvmckinnon) 15 Ноя 2017 в 3:36 PST Затем этот самый мужчина заявил, что с детства чувствовал себя женщиной и… сделал коррекцию пола. Включала ли эта процедура хирургическое вмешательство, доподлинно неизвестно, но внешне Маккиннон никак нельзя принять за даму. Посмотрите сами.

На её фоне даже бедная Кастер Семеня выглядит женственной представительницей слабого пола. Так мало того, Рейчел не только сменила пол, но и немедленно стала лесбиянкой. Вам тоже кажется, что это определённо попахивает мошенничеством? Ну ладно, пусть с этим разбирается отдел нравов канадского ЛГБТ, а мы вернёмся к спорту.

Угрозы и оскорбления

Участие вчерашних мужчин в женских состязаниях ещё не норма, но уже и не суперсенсация. Вот и случай в велоспорте превратился в скандал не из-за самого факта выступления и даже победы трансгендера-лесбиянки Маккиннон, а благодаря крику отчаяния поверженной американки Джен Вагнер. Она под фотографией с пьедестала написала: «Я заняла третье место. Это определённо нечестно».

Тут же в адрес Вагнер посыпались тысячи оскорблений и угроз от борцов за толерантность, и уже через три дня несчастная американка была вынуждена принести Маккиннон извинения и призвать своих сторонников «перестать унижать Рейчел». Тот случай, когда феминизм был жестоко бит толерантностью. Толерантно и деликатно резюмируем: победила жаба гадюку.

For clarity — this was the WOMENS world championships.



I repeat. Women’s.



Congratulations to the brave faces of silver & bronze. The world is gripped by a febrile madness. pic.twitter.com/P6VkaNFeyy— Katie Hopkins (@KTHopkins) 14 октября 2018 г.

«Я могу быть не согласна с правилами, но если я надеваю стартовый номер, значит, соглашаюсь играть по существующим правилам», — вот ключевые слова из объяснительной записки Вагнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rachel McKinnon, PhD (@rachelvmckinnon) 22 Окт 2018 в 9:45 PDT Какой бы нелепой ни казалась нам победа в женских соревнованиях человека с антропометрией и ДНК мужчины, сама Маккиннон действовала в строгом соответствии с правилами, а потому не может подвергаться осуждению. Вопросы только к тем, кто отвечает за регламент.

Трансгендеры уже на Олимпиаде. Давно

Легко представить ужас в глазах тех, кто во всём видит признаки приближающегося апокалипсиса: скоро такие вот Маккинноны будут рвать обычных спортсменок не только на любительских ветеранских соревнованиях, но и на Олимпийских играх. А как тогда быть России, где операций по смене пола проводится ничтожно мало? Да и представить трансгендера в сборной России по любому виду спорта почти невозможно. По крайней мере пока.

На самом деле паниковать рано. Крупные международные спортивные организации с уважением относятся к атлетам, изменившим свой пол, однако и от защиты обычных мужчин и женщин не отказываются. Международный олимпийский комитет впервые допустил трансгендеров на Олимпиаду ещё в 2004 году, но тогда обязательными требованиями были операция по подтверждению смены пола и двухлетний курс гормональной терапии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rachel McKinnon, PhD (@rachelvmckinnon) 21 Окт 2018 в 6:04 PDT Но уже в 2015 году правила смягчили. Хирургическое вмешательство перестало быть необходимым, а для допуска на соревнования достаточно было в течение года до выхода на старт поддерживать определённый уровень мужского гормона тестостерона. К слову, перед Играми в Токио максимально допустимый уровень тестостерона снизился в два раза. Очевидно, что МОК даёт чёткий сигнал: важно лишь соблюдение принципов честной борьбы и ничто другое.

Назвал себя женщиной — поезжай за золотом?

Конечно, помимо гормонов есть ещё и антропометрические данные, которые у мужчин в среднем значительно выше. Но и этот вопрос будет урегулирован. Сейчас сразу несколько научных групп в крупных университетах проводят соответствующие исследования. В любом случае нельзя будет просто назвать себя женщиной и поехать за олимпийским золотом, ведь это ударит не только по российским спортсменкам, но и по их соперницам из других стран. МОК и другие спортивные организации просто обязаны гарантировать истинным женщинам равные условия для борьбы с бывшими мужчинами. Но наверняка многие и в этом случае будут против участия трансгендеров в соревнованиях, просто потому что им не нравится само их существование, а тем более наличие у них каких-либо прав. Похожие истории были и с женщинами, и с афроамериканцами, и с паралимпийцами. И это уже не имеет никакого отношения к спорту.