Емелин стал чемпионом мира по греко-римке

Россиянин Емелин стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

Российский борец греко— римского стиля Сергей Емелин завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по борьбе в Будапеште.

В финальной схватке 23-летний россиянин победил молдавского борца Виктора Чобану.

Это золото стало вторым для сборной России по греко— римской борьбе в Будапеште. В пятницу победу одержал Степан Марянян (категория до 63 кг).

Емелин впервые в карьере стал чемпионом мира. Также он является чемпионом Европы 2018 года и двукратным победителем мирового первенства среди юниоров.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 28 октября.