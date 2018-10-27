Емелин стал чемпионом мира по греко-римке

Российский борец греко— римского стиля Сергей Емелин завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по борьбе в Будапеште.
В финальной схватке 23-летний россиянин победил молдавского борца Виктора Чобану.
Это золото стало вторым для сборной России по греко— римской борьбе в Будапеште. В пятницу победу одержал Степан Марянян (категория до 63 кг).
Всего на чемпионате мира россияне завоевали шесть золотых медалей. Ранее чемпионами мира стали борцы вольного стиля Заур Угуев (до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 75 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Также в активе россиян серебро и две бронзы.
Емелин впервые в карьере стал чемпионом мира. Также он является чемпионом Европы 2018 года и двукратным победителем мирового первенства среди юниоров.
Чемпионат мира в Будапеште завершится 28 октября.