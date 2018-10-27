За что ее унижали мужчины?

«Будешь бегать — детей не родишь»

В апреле 2017 года 70-летняя журналистка и активистка Кэтрин Швитцер вышла на старт Бостонского марафона. Бегунью не смущало, что она старше большинства соперников. Швитцер, вызвавшая интерес у зрителей, привыкла быть не такой как все. И в этот раз бегунья привлекла внимание общественности. Не возрастом и внешним видом (Кэтрин вышла на старт с ярким макияжем, распущенными волосами и в коротких шортах), а репутацией революционерки в мире спорта. Швитцер открыла женщинам дорогу в мир бега на длинные дистанции. Ровно 50 лет назад Кэтрин заявилась на крупнейший марафон мира. Ее пинали, запугивали и лишали соревнований, но Швитцер продолжала бороться. История бегуньи — в материале «Ленты.ру»

Лучше хоккея

Бег для Швитцер был формой преодоления себя. В детстве девочка мечтала занимать хоккеем на траве, однако была слишком слабой и каждый раз оставалась за бортом школьной команды. Тогда отец, майор американской армии, посоветовал Кэтрин заняться бегом. Сначала километр, затем больше — сил должно было прибавиться. Кэтрин послушала отца и день за днем, даже в плохую погоду выходила на пробежку, каждый раз преодолевая все более внушительные дистанции.

В итоге Швитцер взяли в команду по хоккею на траве. А затем по хоккею на льду и по баскетболу, но бег стал для девушки спортом номер один. «Играть в хоккей и баскетбол, конечно, хорошо, но лучше пробежки для меня нет ничего», — уверяла Швитцер.

Любимое хобби отразилось и на выборе профессии. Кэтрин поступила в Сиракузский университет, где стала изучать спортивную журналистику. Но и бегать не переставала. Она ходила в легкоатлетическую секцию при университете, бегала по утрам и на свидания.

Тогдашний бойфренд Кэтрин Том Миллер рассказал о желании участвовать в самом известном на тот момент забеге в мире, доступном для непрофессиональных атлетов — Бостонском марафоне. Швитцер заявила, что побежит вместе с Миллером. Парень отмахнулся от Кэтрин — девушки в то время до таких соревнований не допускались.

«Замуж не выйдешь!»

Женщинам впервые позволили соревноваться в беге в 1928 году на Олимпиаде в Амстердаме. Однако, если мужчины к 1960-м выступали в 22 дисциплинах, женщины — только в восьми и на дистанциях не длиннее 800 метров. Кэтрин решила доказать, что имеет право пробежать марафон.

Официально запрета на участия в соревнованиях девушкам объявлено не было, однако до Швитцер никто не замахивался на марафон. Считалось, что длинные дистанции портят женскую фигуру и здоровье.

«Девушка должна быть красивой. Будешь бегать — будут большие ноги. У тебя волосы на груди вырастут. В мужика превратишься. Никогда не выйдешь замуж и детей не родишь. Так я впервые столкнулась с дискриминацией», — рассказывала Швитцер.

Даже тренер девушки, 15-кратный участник Бостонского марафона Арни Бриггс был против участия Кэтрин в забеге. Тогда Швитцер предложила ему пробежать 42 километра вместе, чтобы доказать, что она способна преодолеть это расстояние — тренер согласился.

На протяжении дистанции Кэтрин не уступала Бриггсу. К последнему кругу тренер заметно устал. По словам бегуньи, он позеленел и свалился на землю. Швитцер добежала до финиша. Тренер взял свои слова назад и поддержал ее желание участвовать в марафоне.

«Пошла к черту, женщина»

Бегунья зарегистрировалась на Бостонский марафон под именем К. В. Швитцер. Догадаться по инициалам, мужчина участвует или женщина, было практически невозможно. Сама спортсменка рассказывала, что не преследовала цели скрыть пол. «Подписывая тексты в университетской газете инициалами, я хотела придать им авторитета — не скрою. Но дело не в половой принадлежности: мне кажется, „Дж. Д. Сэлинджер“ звучит мощнее, чем „Джерри Сэлинджер“», — обосновала свои действия Кэтрин.

Бегунье повезло — для участия в марафоне не нужно было проходить медицинский осмотр, а значит до забега девушку никто не видел. К. В. Швитцер официально была допущена к соревнованиям под номером 261.

Бегунья собиралась выйти на дистанцию с распущенными волосами, размашистыми черными стрелками и в обтягивающей фигуру майке. Однако перед стартом испортилась погода, и спортсменке пришлось спрятаться под безразмерной спортивной формой. Так сложилось, что до старта никто из организаторов марафона не знал, что среди участников есть девушка.

Во время марафона правда всплыла наружу. Участники были шокированы, а один из организаторов Джок Семпл попытался сорвать с груди девушки номер и вытолкнуть ее с трассы.

«Быстро вернула номер и пошла к черту отсюда», — кричал он ей.

Дебошира попытался успокоить тренер бегуньи, настаивая на том, что Кэтрин готова пройти дистанцию. Уговоры не сработали — Семпл считал, что женщин на соревнованиях быть не должно.

«Для меня стало очевидно, что Бостонский марафон был открыт не для каждого. К счастью, мужчины, бегущие рядом, яростно вступились за меня и помогли довести дело до конца», — вспоминала Швитцер.

Благодаря поддержке соперников спортсменке удалось добраться до финиша за 4 часа 20 минут. Кэтрин стала первой женщиной, официально завершившей Бостонский марафон. Сразу после финиша ее дисквалифицировали и исключили из Любительского атлетического союза. К тому же, организация наложила полный запрет на участие женщин в мужских соревнованиях.

Назло мужчинам

Кэтрин не отступила и начала борьбу с новыми правилами фактически в одиночку. Другие спортсменки боялись открыто выступать против существующих норм, ведь их навсегда могли лишить права соревноваться. Спустя пять лет упорство Швитцер наконец принесло плоды. Бостонская атлетическая ассоциация все-таки разрешила женщинам участвовать в марафоне. Теперь они могли открыто зарегистрироваться на соревнованиях.

Среди них была и Кэтрин. В 1973 году на первом официально разрешенном для женщин марафоне Швитцер поддерживал ее недавний обидчик Джок Семпл. Он поцеловал бегунью в щеку и сказал: «Ну же, детка, покажи им!» Кэтрин не пришла к финишу первой, но ей это было и не нужно. Она победила в более важной борьбе — борьбе за равноправие.

Швитцер еще восемь раз участвовала в Бостонском марафоне — лучшим ее результатом стало второе место. Бегунья побеждала в Нью-Йоркском марафоне. Всего Швитцер пробежала 39 марафонов.

«Бег научил меня стойко принимать вызовы и становиться сильнее. Марафонцем я стала по простой причине: чем дольше я бежала, тем сильнее себя ощущала», — рассказывала она.

Кроме этого, она написала книгу «Марафонка» и стала инициатором проекта «261 Бесстрашная», поддерживающим бегуний по всему миру. Швитцер была включена в Национальный зал славы женщин за то, что совершила «общественную революцию», дав женщинам возможность бегать, а с ней — уверенность в собственных силах.

Спустя 50 лет Швитцер вновь участвовала в Бостонском марафоне. «Я подумала, что было бы круто пробежать тот же самый марафон по прошествии 50 лет. Ни одна женщина этого не сделала. И не потому что я такая выдающаяся, а потому что 50 лет назад вообще мало кто среди женщин бегал», — комментировала свое выступление Кэтрин.

Бегунья ухудшила результат всего на 20 минут. И вновь доказала, что способна совершить революцию.