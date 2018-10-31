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Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
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Российских гимнасток обвинили в непозволительном отставании от американок 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 34 1 час назад
Фото: EPA
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что в Дохе на чемпионате мира женская сборная по гимнастике завоевала путевку на Олимпиаду-2020, однако, по ее словам, с непозволительно большим отставанием от американок.
«Наши гимнастки сумели выполнить главную задачу: попасть в тройку лучших и завоевать путевку на Олимпиаду. Однако с такой разницей проигрывать американкам мы не имеем права. Даже в этом составе», — приводит ТАСС слова Родионенко.
Российские гимнастки Алия Мустафина, Лилия Ахаимова, Ирина Алексеева, Ангелина Мельникова и Ангелина Симакова выиграли серебро, набрав 162,863 балла по итогам выступлений в четырех дисциплинах: вольных упражнениях, упражнениях на бревне, упражнениях на разновысоких брусьях и опорном прыжке.
Со 171,629 баллами сборная США в четвертый раз подряд стала чемпионом мира. Сборная Китая заняла третье место с баллами, практически идентичными баллам сборной России — 162,369.
Таким образом сборные США, России и Китая прошли на Олимпийские игры, которые состоятся в Токио в 2020 году.
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