Тяжелоатлеты РФ раскрыли цели на ЧМ-2018

Российские тяжелоатлеты намерены войти в тройку лидеров ЧМ-2018

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) поделилась планами на чемпионат мира, передает "Команда России".

Организация заявила, что национальная команда преследует цель попасть в тройку лидеров в медальном зачете по итогам соревнования.

"Мы ставим задачу войти в тройку, а делать какие-то прогнозы очень сложно", — рассказал президент ФТАР Максим Агапитов.

Также о вспомнил прошлогоднюю ситуацию, когда тяжелоатлетов не пустили на многие турниры из-за дисквалификации федерации.

"С одной стороны, российские тяжелоатлеты по известным причинам были отстранены от международных соревнований на год. Мы пропустили и чемпионат мира в Анахайме, и чемпионат Европы-2018. С другой стороны, изменены весовые категории. Год назад соревнования как и у мужчин, так и у женщин проходили в восьми категориях. Теперь их десять. Соответственно и у нас, и у соперников произошли переходы", — поделился мнением глава ФТАР.

Чемпионат мира пройдет в Ашхабаде с 1 по 10 ноября.