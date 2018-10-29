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Тяжелоатлеты РФ раскрыли цели на ЧМ-2018
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Российские тяжелоатлеты намерены войти в тройку лидеров ЧМ-2018 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Официальный сайт Юношеских Олимпийских игр
Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) поделилась планами на чемпионат мира, передает "Команда России".
Организация заявила, что национальная команда преследует цель попасть в тройку лидеров в медальном зачете по итогам соревнования.
"Мы ставим задачу войти в тройку, а делать какие-то прогнозы очень сложно", — рассказал президент ФТАР Максим Агапитов.
Также о вспомнил прошлогоднюю ситуацию, когда тяжелоатлетов не пустили на многие турниры из-за дисквалификации федерации.
"С одной стороны, российские тяжелоатлеты по известным причинам были отстранены от международных соревнований на год. Мы пропустили и чемпионат мира в Анахайме, и чемпионат Европы-2018. С другой стороны, изменены весовые категории. Год назад соревнования как и у мужчин, так и у женщин проходили в восьми категориях. Теперь их десять. Соответственно и у нас, и у соперников произошли переходы", — поделился мнением глава ФТАР.
Чемпионат мира пройдет в Ашхабаде с 1 по 10 ноября.
Ранее российский тяжелоатлет Виктор Харченко получил дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил.
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