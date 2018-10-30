Журналистка уменьшила грудь из-за поклонников

Ведущая аргентинской версии канала ESPN Нати Жота уменьшила грудь, чтобы зрители воспринимали ее серьезно. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

По словам 24-летней аргентинки, ведущей спортивное шоу ESPN Redes, она захотела, чтобы телезрители смотрели на ее лицо, когда она говорит, поэтому и решилась на операцию.

Также Жота призналась, что из-за большого размера ее грудь постоянно болела. Кроме того, журналистка посетовала, что с трудом подбирала одежду.

Сегодня в своем инстаграме Нати Жота написала, что очень довольна результатами операции и пообещала, что вернется к работе над своим шоу уже на будущей неделе.