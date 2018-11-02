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Умер Юрий Варданян
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Скончался Юрий Варданян 

Рамблер + ещё 26 4 часа назад
Советский тяжелоатлет-рекордсмен Юрий Варданян умер в США. Об этом «Sputnik Армения» сообщили в пресс-службе Министерства спорта и по делам молодежи Армении.
Причину смерти 62-летнего Варданяна в пресс-службе не уточнили. Там лишь отметили, что в настоящее время решается вопрос о транспортировке его тела на родину.
Юрий Варданян — чемпион Олимпийских игр 1980 года, на которых установил пять мировых рекордов, семикратный чемпион мира и пятикратный — Европы.
В 1985 году Варданян завершил спортивную карьеру, сосредоточившись на политической — работе в Верховном совете Армянской ССР.
В начале 1990-х Варданян эмигрировал в США, где жил, тренировал и занимался общественной деятельностью до 2009 года. После этого он вернулся на родину, став сначала советником президента Сержа Саргсяна, а затем и министром спорта и по делам молодежи.
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