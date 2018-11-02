Умер Юрий Варданян

Скончался Юрий Варданян

Советский тяжелоатлет-рекордсмен Юрий Варданян умер в США. Об этом « Sputnik Армения» сообщили в пресс-службе Министерства спорта и по делам молодежи Армении.

Причину смерти 62-летнего Варданяна в пресс-службе не уточнили. Там лишь отметили, что в настоящее время решается вопрос о транспортировке его тела на родину.

Юрий Варданян — чемпион Олимпийских игр 1980 года, на которых установил пять мировых рекордов, семикратный чемпион мира и пятикратный — Европы.

В 1985 году Варданян завершил спортивную карьеру, сосредоточившись на политической — работе в Верховном совете Армянской ССР.