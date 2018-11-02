Ефимова выиграла золотую медаль в Пекине

Россиянка Юлия Ефимова победила в заплыве на 200 м брассом на пятом этапе Кубка мира по плаванию. Соревнования проходят в Пекине.
Ефимова показала время 2 минуты 16,98 секунды. Второе место заняла россиянка Виталина Симонова (2.19,86). Третьей стала китаянка Хэ Юнь (2.21,33).
На дистанции 100 м брассом среди мужчин победу одержал российский пловец Кирилл Пригода (56,61 секунды). Вторым стал китаец Янь Цзыбэй (57,01), третье место занял Илья Шиманович из Белоруссии (57,10).
Владимир Морозов показал лучшее время на дистанции 50 м вольным стилем (20,87). Второе место занял американец Майкл Эндрю (21,44), третьим стал Хоу Юйцзе из Китая (21,84). Ранее Морозов победил на дистанции 200 м комплексным плаванием.
Этап Кубка мира по плаванию в Пекине завершится 4 ноября.