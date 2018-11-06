Итальянского пловца дисквалифицировали за допинг

Итальянского пловца дисквалифицировали на четыре года за допинг

Итальянский пловец Филиппо Маньини дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, сообщает ТАСС По информации Corriere della Sera, спортсмен использовал или пытался использовал вещества, усиливающие физическую деятельность. Уточняется, что итальянец был пациентом доктора Гвидо Порчеллини, которого ранее обвинили в поставке допинга пловцам. Напомним, что Маньини является четырехкратный чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года. Ранее шведский лыжник и победитель Олимпиады 2014 года Ларс Нельсон поделился мнением о последствиях допингового скандала с участием российских спортсменов.