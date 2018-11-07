Американцы оказались на пороге спортивного краха

За разврат ответили. Американцы жёстко уничтожили свою же гимнастику. Зачем?

Ларри Нассар, давно понёс наказание и никогда не покинет тюремные застенки. Американский спорт на пороге краха. И это вовсе не фигура речи. Всё реально очень серьёзно. Национальный олимпийский комитет США инициировал процедуру лишения Федерации гимнастики страны статуса руководящего органа в этом виде спорта. За сухой бюрократической формулировкой на самом деле кроется новый виток самого крупного секс-скандала в истории спорта. Его виновник, бывший врач сборной США по гимнастике, давно понёс наказание и никогда не покинет тюремные застенки.

Однако приговор врачу-педофилу вызвал эффект домино: полетели головы высших чиновников Федерации гимнастики США, посыпались иски в адрес организаций, имевших отношение к Нассару, и вот теперь НОК США решил избавиться от всей национальной федерации гимнастики целиком. Вырезать её, как раковую опухоль. Всё обставлено как решительный шаг в борьбе за безопасность спортсменов.

Или кто-то просто отчаянно пытается сложить с себя ответственность за грандиозный провал американского спорта?

Врач-педофил сел до конца жизни

Имя американского физиотерапевта Ларри Нассара прогремело на весь мир в 2016 году, когда бывшая гимнастка Рэйчел Денхолландер обвинила его в сексуальных домогательствах. Девушка рассказала, что всё происходило в 2000 году, когда ей было 15. Тогда к словам спортсменки о том, что врач сборной США открыто трогал её интимные места и склонял к сексу во время медицинских процедур, многие отнеслись с недоверием. Но признания смелой гимнастки открыли для Нассара портал в ад. Почти каждый день обнаруживались новые жертвы. Выяснилось, что Ларри Нассар в течение всего периода работы в качестве врача сборной США, с 1986 по 2015 год, регулярно занимался растлением несовершеннолетних спортсменок.

Кошмар продолжался 29 лет, и никто ничего не предпринимал, чтобы оградить девочек от насилия.

Александра Райсман, Габриэла Дуглас, Маккайла Марони. Позднее с признанием выступила и самая популярная гимнастка мира Симона Байлз . За считаные месяцы скандал достиг небывалого размаха, общество требовало расправы над дьяволом во плоти и в итоге добилось своего. В декабре 2016 года Среди тех, кто испытал на себе чудовищные методы «лечения», оказались легенды американской гимнастики, в том числе олимпийские чемпионки. Позднее с признанием выступила и самая популярная гимнастка мира. За считаные месяцы скандал достиг небывалого размаха, общество требовало расправы над дьяволом во плоти и в итоге добилось своего. В декабре 2016 года ФБР обнаружило в доме Нассара 37 тысяч фотографий и видеороликов с детской порнографией. Он был арестован, а через год приговорён к 60 годам лишения свободы. Пока только за создание и хранение порнографической продукции. Однако всё это время шло расследование обвинений в сексуальных домогательствах. Доказательной базой обвинения стали показания 156 гимнасток. Сам Нассар признал 11 эпизодов, но этого хватило, чтобы осудить его на срок до 175 лет тюремного заключения.

Неизбежные последствия

После оглашения приговора в январе 2018 года стало ясно, что правосудие над моральным уродом свершилось, пусть и с 30-летним опозданием. Но ставить точку в этой истории было нельзя, поскольку огромное количество вопросов осталось без ответа. Возможно ли, что человек, десятилетиями насиловавший спортсменок, делал это незаметно для всех? Куда смотрели его коллеги, тренеры и руководство федерации? Почему все жалобы спортсменок и их родителей спускались на тормозах и тщательно замалчивались?

Все эти вопросы были крайне неудобными не только для Федерации гимнастики США, но и для Национального олимпийского комитета. Получается, олимпийские чиновники либо совсем не интересовались делами федерации, либо закрывали глаза на чудовищные инциденты ради успехов в одном из самых медалеёмких видов спорта. При любом варианте отстраниться от скандала было бы невероятно тяжело, но НОК США всё-таки нашёл способ.

Американская гимнастика демокрации

Организация намерена лишить Федерацию гимнастики США её статуса. Если процедура будет доведена до конца, то федерация лишится любой поддержки от олимпийского комитета и, по сути, будет вынуждена прекратить существование. Ситуация не беспрецедентная, но безусловно редчайшая. Американское законодательство даёт НОК страны права определять, какая организация представляет государство в каждом виде спорта, и соответственно отбирать этот статус. На практике такое случалось лишь однажды — в 1994 году неспособной выполнять свои функции была признана стрелковая федерация США.

Президент НОК США Сара Хиршленд заверила спортсменов, что решение относительно федерации никак не скажется на подготовке к главным стартам, включая Олимпиаду в Токио. Хотя чёткого понимания, как именно будет выстроено функционирование американской гимнастики до создания нового руководящего органа, пока нет ни у олимпийского комитета, ни у спортсменов и тренеров.

Гениальный политический ход

Потерпевшие по делу Нассара в целом восприняли решение НОК США позитивно, но отметили, что сделать это надо было гораздо раньше. Хиршленд же нашла вполне логичное объяснение задержке: мол, федерации дали время исправиться и пройти самоочищение, но даже смена руководства не помогла вернуть доверие, а потому пришло время действовать решительно.

Тут надо понимать, что Хиршленд возглавила олимпийский комитет уже после того, как Нассар был осуждён. Она всеми силами пытается отвести удар от собственной организации, чтобы ни у кого и мысли не возникло лишить статуса сам НОК. Федерация гимнастики США после секс-скандала потеряла всех спонсоров и функционировать полноценно не способна, а потому жертва на самом деле была лёгкой. Да и нет никакой жертвы, просто умелая политическая игра, которая позволит американскому спорту вывести пятна после самой грязной истории за всё его существование. Но грязи там столько, что однажды можно и не отмыться.