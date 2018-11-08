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Чемпион ОИ попался на изнасиловании подростка
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Олимпийский чемпион обвиняется в изнасиловании подростка 

Рамблер + ещё 13 8 ноября 2018
Трехкратный олимпийский чемпион по боксу кубинец Феликс Савон задержан по обвинению в изнасиловании 12-летнего подростка. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на BoxingScene.
51-летний спортсмен находится под арестом еще с 30 сентября, однако об этом стало известно только сейчас.
По информации источников, Савон уже не в первый раз подозревается в подобных преступлениях, однако ранее ему удавалось избежать огласки и наказания благодаря вмешательству властей Кубы: они не хотели навредить имиджу страны.
Феликс Савон трижды становился чемпионом Олимпийских игр: в его копилке «золото» Барселоны, Атланты и Сиднея.
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