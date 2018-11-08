Чемпион ОИ попался на изнасиловании подростка

Олимпийский чемпион обвиняется в изнасиловании подростка

Трехкратный олимпийский чемпион по боксу кубинец Феликс Савон задержан по обвинению в изнасиловании 12-летнего подростка. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на BoxingScene.

51-летний спортсмен находится под арестом еще с 30 сентября, однако об этом стало известно только сейчас.

По информации источников, Савон уже не в первый раз подозревается в подобных преступлениях, однако ранее ему удавалось избежать огласки и наказания благодаря вмешательству властей Кубы: они не хотели навредить имиджу страны.

Феликс Савон трижды становился чемпионом Олимпийских игр: в его копилке «золото» Барселоны, Атланты и Сиднея.