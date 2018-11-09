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Пловец Морозов повторил собственный мировой рекорд
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Россиянин Морозов повторил собственный мировой рекорд 

Газета.Ru + ещё 12 14 часов назад
Фото: Reuters
Россиянин Владимир Морозов занял первое место на дистанции 100 метров комплексным плаванием на этапе Кубка мира, который проходит в Японии, сообщает "Советский спорт".
Российский пловец преодолел дистанцию за 50,26 секунд и повторил собственный мировой рекорд. Вторым стал представитель Японии Хиромаса Фудзимори (51,58). Третье место занял американец Майкл Эндрю (51,59).
Мировой рекорд Морозов установил на этапе Кубка мира в Эйндховене 28 сентября.
Ранее сообщалось, что Морозов выиграл золото на дистанции 100 м комплексным плаванием на пятом этапе Кубка мира в Пекине.
Плавание. Кубок мира. Япония. Мужчины. 100 м комплексом1. Владимир Морозов (Россия) — 50,26;2. Хиромаса Фудзимори (Япония) — 51,58;3. Майкл Эндрю (США) — 51,59.
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