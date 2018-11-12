Путин поздравил самбистов в победе на ЧМ

Путин поздравил самбистов в победе на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по самбо с победой в общекомандном зачете чемпионата мира в Бухаресте, сообщает ТАСС

"Поздравляю вас с триумфом в Бухаресте", — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Российская сборная в 28-й раз, стала победительницей в общекомандном зачете на чемпионатах мира по самбо. В соревнованиях, проходивших столице Румынии, приняли участие спортсмены из 80 стран мира.

На турнире в общей сложности сборная России завоевала 15 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.

Ранее, украинский самбист сделал предложение своей девушке сразу после решающего поединка.