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Путин поздравил самбистов в победе на ЧМ
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Путин поздравил самбистов в победе на чемпионате мира 

Газета.Ru + ещё 5 12 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по самбо с победой в общекомандном зачете чемпионата мира в Бухаресте, сообщает ТАСС.
"Поздравляю вас с триумфом в Бухаресте", — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Российская сборная в 28-й раз, стала победительницей в общекомандном зачете на чемпионатах мира по самбо. В соревнованиях, проходивших столице Румынии, приняли участие спортсмены из 80 стран мира.
На турнире в общей сложности сборная России завоевала 15 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.
Ранее, украинский самбист сделал предложение своей девушке сразу после решающего поединка.
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