Чемпиона по дзюдо убили в очереди за углем

Чемпион по дзюдо умер в очереди за углем в Казахстане

В Казахстане в очереди за углем погиб 33-летний дзюдоист Жасулан Абиев, сообщает «Росбалт» со ссылкой на казахские СМИ.

12 ноября у Абиева произошел конфликт с другим мужчиной в очереди в угольном разрезе Каражыра. Конфликт перерос в драку, в результате которой спортсмен получил травму головы, несовместимую с жизнью.

По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Семея. Ему грозит до 12 лет тюрьмы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Жасулан Абиев являлся многократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана по дзюдо в весовой категории до 60 кг.