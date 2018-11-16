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Чемпиона по дзюдо убили в очереди за углем
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Чемпион по дзюдо умер в очереди за углем в Казахстане 

Рамблер + ещё 5 16 ноября 2018
Фото: @judo_kazakhvines
В Казахстане в очереди за углем погиб 33-летний дзюдоист Жасулан Абиев, сообщает «Росбалт» со ссылкой на казахские СМИ.
12 ноября у Абиева произошел конфликт с другим мужчиной в очереди в угольном разрезе Каражыра. Конфликт перерос в драку, в результате которой спортсмен получил травму головы, несовместимую с жизнью.
По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Семея. Ему грозит до 12 лет тюрьмы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Жасулан Абиев являлся многократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана по дзюдо в весовой категории до 60 кг.
Летом в Алма-Ате был убит известный фигурист Денис Тен. Он пытался помешать грабителям снять зеркала с его машины.
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