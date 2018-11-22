Умер двукратный олимпийский чемпион Сослан Андиев

В Москве скончался двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Андиев.

«Сослан Андиев скончался в 66-летнем возрасте в Москве, где он находился на лечении в одной из больниц», — сообщило агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Северной Осетии.

Сослан Андиев — олимпийский чемпион по вольной борьбе в супертяжелом весе 1976 и 1980 годов, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный тренер РСФСР, кавалер двух Орденов дружбы народов и Трудового красного знамени, бывший министр спорта Северной Осетии и депутат трех созывов парламента.