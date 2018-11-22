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Умер двукратный олимпийский чемпион Сослан Андиев 

Рамблер + ещё 20 21 час назад
В Москве скончался двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Андиев.
«Сослан Андиев скончался в 66-летнем возрасте в Москве, где он находился на лечении в одной из больниц», — сообщило агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Северной Осетии.
Сослан Андиев — олимпийский чемпион по вольной борьбе в супертяжелом весе 1976 и 1980 годов, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный тренер РСФСР, кавалер двух Орденов дружбы народов и Трудового красного знамени, бывший министр спорта Северной Осетии и депутат трех созывов парламента.
ИТАР-ТАСС , Летние виды спорта , Видео
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