Трое олимпийских чемпиона дали личное поручительство за бывшего начальника Главного управление по работе с личным составом вооруженных сил и Центрального спортивный клуб армии (ЦСКА) полковника Михаила Барышева, задержанного по делу о коррупции.
Как передает корреспондент Business FM, поручительства передал суду защитник Барышева Андрей Шугаев. Он сообщил, что за его клиента поручились Олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, олимпийская чемпионка-легкоатлетка, а ныне член Совета федерации Татьяна Лебедева и олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Турников.
«Я ручаюсь за его надлежащее поведение явку по вызову дознавателя, следователя и в суд», — зачитал защитник документ, подписанный Лебедевой. Следствие просит об аресте Барышева.
По словам представителя Главного-военного следственного управления по Москве, сегодня задержанному было предъявлено обвинение, однако не уточнил, по какой статье.
По сведениям газеты «Коммерсантъ», полковнику инкриминируют несколько эпизодов, предусмотренных статьей 290 и статьей 159 УК («получение взяток и мошенничество»), совершенных при подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в 2017 году.