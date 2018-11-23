Олимпийские чемпионы дали поручительство за бывшего начальника ЦСКА

Трое олимпийских чемпиона дали личное поручительство за бывшего начальника Главного управление по работе с личным составом вооруженных сил и Центрального спортивный клуб армии (ЦСКА) полковника Михаила Барышева , задержанного по делу о коррупции.

«Я ручаюсь за его надлежащее поведение явку по вызову дознавателя, следователя и в суд», — зачитал защитник документ, подписанный Лебедевой. Следствие просит об аресте Барышева.

По словам представителя Главного-военного следственного управления по Москве, сегодня задержанному было предъявлено обвинение, однако не уточнил, по какой статье.

По сведениям газеты «Коммерсантъ», полковнику инкриминируют несколько эпизодов, предусмотренных статьей 290 и статьей 159 УК («получение взяток и мошенничество»), совершенных при подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в 2017 году.