Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чиновники возьмутся за моральный облик российских спортсменов 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве спорта России решили создать моральный кодекс для спортсменов-сборников. Об этом сообщает Daily Storm.
Отмечается, что толчком к разработке данного проекта стал недавний скандал с участием бывших футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, ранее представлявших Россию на международных соревнованиях. Чиновники решили усилить контроль над моральным обликом спортсменов по двум направлениям.
В командах всех возрастов появятся спортивные чиновники, ответственные за воспитательную работу с атлетами. Также появится всероссийский кодекс этики для кандидатов в национальные команды России. Ожидается, что к его созданию будут привлечены все спортивные федерации страны.
Кокорин и Мамаев 8 октября стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Оба футболиста находятся в СИЗО, где пробудут минимум до 8 декабря. Спортсмены проходят фигурантами трех уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Побои».
Последние новости
Российский министр назначил на руководящий пост неизвестного таджика Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом На космодроме Восточный нашли критические дефекты
Комментарии
Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Ольга Ушакова , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , Минспорта , ФСИН , Летние виды спорта , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе жестко ответила на вопрос о Медведевой
Фуркад записал обращение к Шипулину
Ягудин озвучил проблему Медведевой
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»212
Олимпийская чемпионка назвала причину неудач Медведевой1
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
04:05
Плющенко разгневал россиян из-за Медведевой
Фигурное катание
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение