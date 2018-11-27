Чиновники возьмутся за моральный облик российских спортсменов

Министерстве спорта России решили создать моральный кодекс для спортсменов-сборников. Об этом сообщает Daily Storm.

Отмечается, что толчком к разработке данного проекта стал недавний скандал с участием бывших футболистов Александра Кокорина Павла Мамаева , ранее представлявших Россию на международных соревнованиях. Чиновники решили усилить контроль над моральным обликом спортсменов по двум направлениям.

В командах всех возрастов появятся спортивные чиновники, ответственные за воспитательную работу с атлетами. Также появится всероссийский кодекс этики для кандидатов в национальные команды России. Ожидается, что к его созданию будут привлечены все спортивные федерации страны.