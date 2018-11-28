Министр спорта рассказал о визите в Москву экспертов WADA

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ходе визита в Москву обсудили с российской стороной методики и механизмы передачи данных из Московской лаборатории. Об этом журналистам рассказал министр спорта России Павел Колобков

Допуск к данным проверки допинг-проб Московской лаборатории, опечатанных Следственным комитетом , — одно из условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Соответствующее решение исполком WADA принял 20 сентября. Кроме того, до 30 июня российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. В случае невыполнения этих условий РУСАДА опять будет лишено членство в WADA.

«Сегодня в рамках наших договоренностей с WADA состоялась первая встреча технической группы экспертов для обсуждения методики и механизмов по передаче данных. В неё вошли независимые специалисты как от WADA, так и от России. По три человека с каждой стороны», — рассказал Колобков. Его цитирует ТАСС.

Министр отметил, что «эксперты представили своё видение действий по предстоящей работе, обсудили алгоритм и технические аспекты».

«В соответствии с обязательствами им был также предоставлен допуск в лабораторию. Все процедуры проходят при согласовании со Следственным комитетом России», — подчеркнул глава Минспорта, добавив, что российская сторона готова оказать содействие в организации данной работы и обеспечить представителей WADA всем необходимым для полного анализа проб

При этом Колобков констатировал, что пока рано «говорить о сроках и объёмах предстоящей работы».

Исполнительный директор WADA по науке и международному сотрудничеству Оливье Рабин, в свою очередь, констатировал, что представители агентства рады состоявшейся встрече.