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Ефимова показала фото в купальнике 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram фотографию в красном бикини. Подписчики спортсменки оставили множество восторженных комментариев.
«Да Вы красивее Океана на этом снимке», — написал @artemiibronnikov3333 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Как всегда супер)) Блин Юля ты восхитительна Надо худеть)))» — заявил @dmitriy_cosmo_yasnyi.
«Топ модель русалочка», — добавил @ alixan8484.
Также комментаторы на разных языках сравнивали Ефимову с Афродитой и называли богиней.
Ранее 26-летняя спортсменка рассказала, что ее будущий муж, скорее всего, будет из России. По ее словам, желательно, если супруг будет уметь готовить. Также Ефимова призналась, что из-за плотного графика у нее практически нет времени на личную жизнь.
Ефимова стала трехкратным призером Олимпиад 2012-го и 2016-го годов, пятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.
Комментарии3
Юлия Ефимова , Летние виды спорта
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