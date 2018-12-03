Ефимова показала фото в купальнике

Призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram фотографию в красном бикини. Подписчики спортсменки оставили множество восторженных комментариев.

«Да Вы красивее Океана на этом снимке», — написал @artemiibronnikov3333 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Как всегда супер)) Блин Юля ты восхитительна Надо худеть)))» — заявил @dmitriy_cosmo_yasnyi.

«Топ модель русалочка», — добавил @ alixan8484.

Также комментаторы на разных языках сравнивали Ефимову с Афродитой и называли богиней.

Ранее 26-летняя спортсменка рассказала, что ее будущий муж, скорее всего, будет из России. По ее словам, желательно, если супруг будет уметь готовить. Также Ефимова призналась, что из-за плотного графика у нее практически нет времени на личную жизнь.

Ефимова стала трехкратным призером Олимпиад 2012-го и 2016-го годов, пятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.