Стала известна дата прибытия представителей WADA в Москву

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудут в Москву для проведения аудита организации 10 декабря.

"Наша задача пройти успешно аудит, мы готовимся к нему. 10 декабря прилетят представители WADA, а 11-12 декабря пройдет аудит РУСАДА", — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Заместитель гендиректора РУСАДА отметила, что аудиту будут подвергнуты планирование, тестирование, обработка результатов, расследование, образование, терапевтическое использование и работа, сохранение персональных данных.

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