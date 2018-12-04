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Стала известна дата прибытия представителей WADA в Москву 

Газета.Ru + ещё 5 11 часов назад
Фото: AP
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудут в Москву для проведения аудита организации 10 декабря.
"Наша задача пройти успешно аудит, мы готовимся к нему. 10 декабря прилетят представители WADA, а 11-12 декабря пройдет аудит РУСАДА", — цитирует Пахноцкую ТАСС.
Заместитель гендиректора РУСАДА отметила, что аудиту будут подвергнуты планирование, тестирование, обработка результатов, расследование, образование, терапевтическое использование и работа, сохранение персональных данных.
Ранее сообщалось, что немецкий телеканал покажет новый фильм о допинге в российском спорте.
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