Статья главного редактора «Чемпионата» вошла в тройку лучших публикаций года

Статья главного редактора «Чемпионата» Евгения Слюсаренко вошла в тройку лучших публикаций 2018 года по версии жюри премии «Энергия побед» в номинации «Лучшая публикация» среди федеральных СМИ. Слюсаренко получил диплом за третье место на торжественной церемонии награждения победителей, которая проводится ПАО «Газпром» совместно с Олимпийским комитетом России и при участии Федерации спортивных журналистов.

«"Не говори родителям… ". Реальная и грустная история про девочку-штангистку» рассказывает о молодой спортсменке и ее тренере-опекуне, которые столкнулись с реальностью российского спорта во всех его проявлениях: детским харассментом, допингом и равнодушием окружающих. Статьярассказывает о молодой спортсменке и ее тренере-опекуне, которые столкнулись с реальностью российского спорта во всех его проявлениях: детским харассментом, допингом и равнодушием окружающих.

«Энергия побед» — престижный всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики представителей российских и иностранных русскоязычных СМИ. За время проведения конкурса в нем приняло участие более 2000 журналистов из всех регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.