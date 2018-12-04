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Статья главного редактора «Чемпионата» вошла в тройку лучших публикаций года 

Партнерский материал 9 часов назад
Фото: пресс-служба
Статья главного редактора «Чемпионата» Евгения Слюсаренко вошла в тройку лучших публикаций 2018 года по версии жюри премии «Энергия побед» в номинации «Лучшая публикация» среди федеральных СМИ. Слюсаренко получил диплом за третье место на торжественной церемонии награждения победителей, которая проводится ПАО «Газпром» совместно с Олимпийским комитетом России и при участии Федерации спортивных журналистов.
Статья «"Не говори родителям… ". Реальная и грустная история про девочку-штангистку» рассказывает о молодой спортсменке и ее тренере-опекуне, которые столкнулись с реальностью российского спорта во всех его проявлениях: детским харассментом, допингом и равнодушием окружающих.
«Энергия побед» — престижный всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики представителей российских и иностранных русскоязычных СМИ. За время проведения конкурса в нем приняло участие более 2000 журналистов из всех регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В 2016 году Евгений уже становился лауреатом «Энергии побед» со статьей «ВАДА в решете. Как стать чемпионом и избежать допинг-контроля».
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