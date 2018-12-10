Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийский вид спорта ждут серьезные изменения в правилах 

Газета.Ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Международная федерация плавания (FINA) на чрезвычайном конгрессе проголосовала за изменение правил водного поло, сообщает ТАСС.
Нововведения приняты в интересах телевидения.
Отныне в водном поло введена система видеонаблюдения для определения взятия ворот, а судьи будут использовать аудиооборудование. Изменены правила исполнения штрафного и углового бросков, запроса тайм-аута, а также введен трехминутный перерыв между вторым и третьим периодом. Пункт о сокращении времени атаки до 20 секунд пока не принят.
Некоторые поправки были опробованы на женском Кубке мира в российском Сургуте с 4 по 9 сентября 2018 года.
Ранее FINA утвердила ноябрьские мировые рекорды российских пловцов.
Газета.Ru: последние новости
15-летняя чемпионка России по панкратиону скончалась от удара током Данные проб московской лаборатории должны быть открыты до 22 декабря Сборная России по мини-футболу уступила команде Ирана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слуцкая отреагировала на пожелания смерти от фанатов1
«Нефтехимик» обыграл «Сочи»
Кержакову пригрозили тюрьмой5
«Ахмат» одержал победу над «Арсеналом»
Тренеру «Динамо» попали шайбой в голову в матче со СКА
Видео
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
00:55
Кержакову пригрозили тюрьмой
Футбол
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
06:23
Загитова откровенно рассказала об отношениях с Медведевой
Фигурное катание Статьи
00:44
Победить Загитовой помешал кабель
Фигурное катание
00:56
Россиянин одолел оскорблявшего российский спорт латыша
Зимние виды спорта Прочее
02:27
«Продает тело с 16 лет»: из-за кого Мамаев сидит в СИЗО
Футбол
02:18
Россиянка Шевченко стала чемпионкой UFC
MMA
06:22
Тарасова оценила выступление Загитовой
Фигурное катание
00:21
Российский фигурист крупно провалился в Канаде
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение