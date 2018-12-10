Олимпийский вид спорта ждут серьезные изменения в правилах

Международная федерация плавания (FINA) на чрезвычайном конгрессе проголосовала за изменение правил водного поло, сообщает ТАСС

Нововведения приняты в интересах телевидения.

Отныне в водном поло введена система видеонаблюдения для определения взятия ворот, а судьи будут использовать аудиооборудование. Изменены правила исполнения штрафного и углового бросков, запроса тайм-аута, а также введен трехминутный перерыв между вторым и третьим периодом. Пункт о сокращении времени атаки до 20 секунд пока не принят.

Некоторые поправки были опробованы на женском Кубке мира в российском Сургуте с 4 по 9 сентября 2018 года.

Ранее FINA утвердила ноябрьские мировые рекорды российских пловцов.